ملكية ملعب سان سيرو ومحيطه تنتقل بشكل رسمي إلى ميلان وإنتر

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

ملعب سان سيرو

تمهيدا لبناء ملعب جديد.. وقع ميلان وإنتر يوم الأربعاء على عقد مع بلدية ميلانو للاستحواذ على ملعب سان سيرو والمنطقة المحيطة به.

وأفاد الناديان في بيان مشترك: "يعلن ناديا ميلان وإنتر عن توقيعهما اليوم عقد البيع مع بلدية ميلانو للاستحواذ على المنطقة الكبرى لسان سيرو، بما في ذلك ملعب سان سيرو والمنطقة المحيطة به".

وأضاف البيام "يُمثل بناء الملعب الجديد ومشروع التجديد الحضري لمنطقة سان سيرو فصلاً جديدًا لمدينة ميلانو ولكلا الناديين".

قبل أسابيع، وافق مجلس المدينة على بيع الملعب لناديي ميلان وإنتر بعد جلسة استمرت قرابة الـ12 ساعة مقابل 197 مليون يورو.

وصوت 24 شخصا من المجلس بالموافقة، بينما عارض القرار 20 شخصا آخر.

القرار يمهد لإمكانية بيع هدم الملعب التاريخي وبناء ملعب جديد للفريقين أكثر تطورا وهو ما أشار له البيان.

Image

ومن المتوقع أن ينتهي الملعب الجديد من الإنشاء بحلول عام 2031.

ويتشارك ميلان وإنتر اللعب على ملعب سان سيرو ولكنهما بشكل فعلي لا يمتلكان الملعب والمملوك لمجلس المدينة أي أنه ملعب حكومي.

سان سيرو تم بنائه في عام 1926 وأصبح على بعد أشهر قليلة من إكمال القرن.

سان سيرو ميلان إنتر
