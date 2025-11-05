مؤتمر توروب: أعمل على تقوية دفاع الأهلي.. وإمام عاشور يرغب في المشاركة

كشف يس توروب المدير الفني للأهلي عن انتظاره لمقابلة جماهير الفريق وذلك عندما يلعب ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، في نصف نهائي السوبر المصري في أبو ظبي.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ليست المرة الأولى لي في الإمارات وحضرت هنا سابقا عدة مرات مع بعض الفرق التي توليت تدريبها

وأضاف "دائما أتعلم من مباراة لأخرى وأنا حريص على تطوير الأداء وأنظر للخطوة المقبلة، وأضع أمام عيني المباراة المقبلة والفوز بها من أجل الوصول لنهائي بطولة السوبر المصري".

وأوضح "محمد شريف وإمام عاشور لديهما رغبة كبيرة في العودة للمشاركة مع الفريق وسنرى مستواهم في الأيام المقبلة وبالتأكيد ننتظر مشاركة الثنائي معنا".

وأشار "متشوق لمشاهدة جماهير الأهلي في الملعب غدا، وأتمنى أن أرى تشجيعهم بقوة للاعبين من أجل تحقيق الفوز، وأنتظر الجماهير الحمراء هنا في الإمارات بفارغ الصبر".

وأكد "قلت قبل ذلك أن الهجوم القوي يحقق الفوز في المباريات لكن الدفاع الجيد يحقق الألقاب، أعمل على تقوية الدفاع وكلما نخرج دون استقبال أهداف فسيكون لدينا فرصة أكبر في تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "كمثال المباراة الماضية صنعنا 21 فرصة على المرمى، والمصري كانت له فرصة واحدة فقط وهذا يدل على كيف نعمل على تقوية الجانب الدفاعي، وأيضا نعمل على تطوير الهجوم في نفس التوقيت".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.

