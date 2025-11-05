إمام عاشور: الأهلي لم يقصر معي أثناء مرضي.. وسأدعم الفريق بالسوبر

شدد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على رغبته في المشاركة بجميع المباريات المقبلة على الرغم من أنه لن يتمكن من المشاركة بكأس السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال إمام عبر المركز الإعلامي للنادي: "الحمد لله على سلامتي، سعيد بالتواجد مع الفريق وبكل تأكيد سأكون داعما لهم وأتمنى لهم التوفيق في المباراتين".

وتابع "سعيد بمشاركتي في جزء بسيط من المران، هناك برنامج سأسير عليه قبل العودة للمشاركة".

وشدد "النادي لم يقصر معي على الإطلاق والطبيب كان يتابعني بشكل دائم وأشكر كل الجهاز الطبي".

وأضاف "أتمنى أن ألعب المباريات المقبلة بالكامل ولكن بعد فترة قصيرة سأتواجد في الملعب وأشكر كل من كتب كلمة ولو بسيطة عني".

وأتم "ننتظر دعم الجماهير خلال الفترة المقبلة مثلما اعتدنا داخل وخارج مصر وبإذن الله سنحاول إسعادهم".

ولم يشارك إمام عاشور إلا في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة في البداية ثم المرض بفيروس A والذي تعافى منه خلال الفترة الماضية.