الزمالك: جنسية مدرب الحراس معروفة.. ولماذا لم يتحدث أحد عندما عمل مع فاركو؟

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

يرى ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك أن الجدل المثار حول تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربا لحراس مرمى الفريق مبالغا فيه.

وأثار قرار تعيين بيريرا جدلا واسعا، إذ سبق له العمل مع نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وقال ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك عبر إم بي سي مصر: "مدرب حراس المرمى الجديد (فيتور بيريرا) متواجد مع الفريق وتم الاتفاق معه بشكل رسمي".

وأوضح "أعتقد أن الجدل المثار حوله ممنهج، لأن الأمر يتم التعامل معه وكأن هناك جريمة ارتكبت، رغم أن هناك لاعبين ومدربين بنفس الشكل في أندية أخرى وفي ألعاب مختلفة، وسبق أن تكرر الأمر نفسه في سنوات سابقة دون أي أزمات".

وأضاف "جنسية المدرب معروفة للجميع، فهو برتغالي، وقد سبق له العمل في مصر من قبل مع نادي فاركو. والسؤال هنا، لماذا لم يتحدث أحد وقتها؟".

وأتم "أرى أن الأمر مبالغ فيه إلى حد كبير، وأعتقد أن الهدف منه هو تشتيت أذهان لاعبي الزمالك وإبعادهم عن التركيز قبل المباريات". الزمالك ولاعبوه وجهازه الفني يعلمون جيدا أن مثل هذه الأمور لا تستحق كل هذا الاهتمام.".

وأعلن نادي الزمالك انضمام ثنائي برتغالي ضمن الجهاز الفني قبل السوبر المصري، وهو فيتور بيريرا مدربا لحراس المرمى وكوستا ريبيرو مدربا للأحمال.

وسبق وأن عمل فيتور بيريرا في مصر سابقا عندما تواجد في الجهاز الفني لفاركو تحت قيادة نونو ألميدا في 2022.

وكانت تجربة بيريرا الأخيرة رفقة الهلال السعودي خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2025.

وكان ذلك تحت قيادة جورجي جيسوس في 99 مباراة قبل أن يعمل في الجهاز الفني المؤقت مع محمد الشلهوب في 5 مباريات.

أما التجربة التي سبقت الهلال كانت في مصر مع نادي فاركو خلال الفترة من سبتمبر 2022 ولمدة 3 أشهر تحت قيادة نونو ألميدا.

ويبتعد بيريرا عن العمل منذ خمسة أشهر فقط بعد رحيله عن الهلال السعودي قبل تولي سيموني إنزاجي المهمة.

كما سبق وأن عمل بيريرا مع أندية بوردو وبوافيستا وأفيش ومكابي تل أبيب.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الخميس ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

