منافس الأهلي – محاولات لتجهيز رضا سليم لمباراة الجيش الملكي والفتح الرباطي

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

رضا سليم - الجيش الملكي

يسعى نادي الجيش الملكي المغربي لتجهيز جناحه رضا سليم للحاق بمباراة الفريق ضد الفتح الرباطي.

ويلعب الجيش الملكي ضد الفتح الرباطي مساء الخميس ضمن منافسات الدوري المغربي.

وبحسب جريدة المنتخب المغربية، فإن الجيش الملكي يحاول تجهيز رضا سليم لخوض مواجهة الفتح الرباطي بعدما غاب عن مباراة الدفاع الحسني الجديدي بسبب الإصابة.

وغاب رضا سليم عن مباراة الجيش الملكي التي فاز فيها على الدفاع الجديدي 3-0 بعدما تعرض لإصابة عضلية.

ويلعب رضا سليم ضمن صفوف الجيش الملكي معارا من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن الجيش الملكي يتواجد رفقة الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي رفقة كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة شبيبة القبائل في مصر، بينما يلعب بيراميدز مباراته الأولى ضد ريفرز النيجيري.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا).

المجموعة الثانية: الأهلي - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر).

المجموعة الثالثة: صنداونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر - لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - الملعب المالي (مالي).

وسبق أن حدد كاف مواعيد المباريات وأيضا مواعيد القيد لهذا الموسم في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

رضا سليم الجيش الملكي الأهلي
