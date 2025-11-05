منافس الأهلي – محاولات لتجهيز رضا سليم لمباراة الجيش الملكي والفتح الرباطي

يسعى نادي الجيش الملكي المغربي لتجهيز جناحه رضا سليم للحاق بمباراة الفريق ضد الفتح الرباطي.

ويلعب الجيش الملكي ضد الفتح الرباطي مساء الخميس ضمن منافسات الدوري المغربي.

وبحسب جريدة المنتخب المغربية، فإن الجيش الملكي يحاول تجهيز رضا سليم لخوض مواجهة الفتح الرباطي بعدما غاب عن مباراة الدفاع الحسني الجديدي بسبب الإصابة.

وغاب رضا سليم عن مباراة الجيش الملكي التي فاز فيها على الدفاع الجديدي 3-0 بعدما تعرض لإصابة عضلية.

ويلعب رضا سليم ضمن صفوف الجيش الملكي معارا من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن الجيش الملكي يتواجد رفقة الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي رفقة كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.