مدرب السويد يضم إيزاك لقائمة توقف نوفمبر رغم الإصابة.. ومهاجم من أصول صومالية

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك مع السويد أمام سلوفاكيا

تواجد اسم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في قائمة منتخب السويد استعدادا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.

وذلك رغم غيابه عن مباريات ليفربول الأخيرة بداعي الإصابة.

واختير إيزاك ضمن القائمة المكونة من 24 لاعبا والتي تستعد لمواجهة سويسرا وسلوفينيا يومي 15 و18 نوفمبر.

كما شهدت القائمة تواجد اسم المهاجم طه علي ذو الأصول الصومالية والذي يتألق مع نادي مالمو السويدي.

وحاول الاتحاد الصومالي لكرة القدم إقناع طه علي بالانضمام للمنتخب الصومالي، لكنه اختار تمثيل السويد.

يذكر أن الاتحاد السويدي لكرة القدم أعلن قبل أسبوعين تعيين جراهام بوتر مدربا جديدا لمنتخب السويد، بعد أيام من إقالة الدنماركي جون دال توماسون بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

بوتر، البالغ من العمر 50 عاما، عاد إلى التدريب بعد أقل من شهر من رحيله عن وست هام يونايتد، ليخوض تجربته الأولى على مستوى المنتخبات.

وجاء قرار التغيير بعد حصول السويد على نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات في المجموعة الثانية، كان آخرها الخسارة أمام كوسوفو بهدف دون رد، ما وضع المنتخب في موقف صعب بالمنافسة على التأهل.

ورغم البداية الضعيفة، يمتلك المنتخب السويدي فرصة خوض الملحق المؤهل للمونديال بفضل تصدره مجموعته في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الثالث.

طه علي ألكسندر إيزاك السويد
