فان دايك: التنظيم الدفاعي يؤدي لعدم استقبال الأهداف.. وانظروا إلى أرسنال

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 13:57

كتب : ذكاء اصطناعي

فيرجيل فان دايك - ليفربول

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن فريقه قدم أداء مثاليا في الفوز على ريال مدريد، مشيرا إلى أن الانضباط والهدوء كانا مفتاح الانتصار في مواجهة فريق قوي اعتاد الفوز في أغلب مبارياته الأخيرة.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة "أمازون برايم": "كانت هناك طاقة كبيرة وجهد هائل من الجميع. ريال مدريد فاز في 14 من آخر 15 مباراة، لذلك كنا نعرف مدى جودتهم وقوتهم، وكان علينا أن نكون في قمة التركيز في كل ما نقوم به".

وأضاف: "أعتقد أننا طبقنا خطة اللعب بشكل مثالي. من السهل قول ذلك الآن لأننا فزنا مرتين متتاليتين، لكن في عالم مليء بالفوضى عليك أن تبقى هادئا وتحافظ على منظورك للأمور".

وتطرق فان دايك إلى الانتقادات التي يتعرض لها الفريق أحيانا قائلا: "أنا أعيش مع لاعبين قد يتأثرون بهذه الانتقادات. عندما تخسر مع ليفربول أربع أو خمس مباريات، من الطبيعي أن تتعرض للنقد، لكن في بعض الأحيان الأمر يكون مبالغا فيه بسبب كثرة المنصات التي تتيح للجميع قول أي شيء".

وأكمل: "حتى اللاعبون السابقون الذين لعبوا على أعلى المستويات مروا بلحظات صعبة أيضا. بالنسبة لي، كل ما أريده هو الأداء الجيد من أجل الفريق والنادي وكل من يدعمنا في السراء والضراء".

وعن الحفاظ على نظافة الشباك، قال القائد الهولندي: "يمكنكم رؤية أن أرسنال يحقق نتائج رائعة حاليا، وذلك يعود إلى التنظيم الدفاعي وعدم استقبال الأهداف. لدينا الجودة التي تمكننا من إيذاء أي فريق في الهجمات المرتدة، وكل شيء يبدأ من الدفاع، واليوم شاهدتم الجهد الكبير الذي بذله الجميع".

وختم: "علينا الاستمرار بهذا الشكل. مباراة الأحد ستكون صعبة أيضا، ونعرف جيدا كيف يمكن لكرة القدم أن تتغير بين ليلة وضحاها".

ومن جانبه، تحدث أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول قائلا: "كانت مباراة قوية أمام فريق كبير. الفوز مهم، لكننا نعرف أنه لا يعني الكثير الآن. تعلمنا من تجربة الموسم الماضي عندما أنهينا المجموعة في الصدارة ثم خرجنا مبكرا من البطولة".

وأضاف عن حارس ريال مدريد: "تيبو كورتوا حارس رائع، الجميع يعرف ذلك. تصدى لعدة كرات خطيرة اليوم، لكنه لم يمنعنا من تحقيق الفوز الذي أعتقد أننا استحققناه تماما".

