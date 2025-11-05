فالفيردي: سأخضع لفحوصات طبية بسبب الألم
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 13:54
كتب : FilGoal
كشف فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد عن خضوعه لفحصوات منتنظرة بسبب شعروه بالآلام.
وخسر ريال مدريد من ليفربول بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
وقال فالفيردي للصحفيين عقب المباراة: "افتقدنا إلى الروح في لحظة التغطية الدفاعية ولم نعرف كيف نقوم بها بالشكل الصحيح".
وتابع "الأطباء قالوا لي إن الألم الذي أشعر به بسبب الإرهاق وسأخضع لفحوصات طبية خلال الفترة الحالية".
وأضاف "الجدل حول من يسدد ركلات الجزاء؟ علينا أن نقبل ما يقوله تشابي وألا نبادر من أنفسنا بأي تصرف".
وارتفع رصيد ليفربول للنقطة التاسعة في دوري أبطال أوروبا، وهو نفس رصيد ريال مدريد بعد 4 جولات.
