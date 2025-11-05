أرني سلوت: أرنولد سيبقى مميزا بالنسبة لي.. برادلي كان رائعا أمام فينيسيوس

أشاد أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بأداء فريقه في الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن مدافعه السابق ترينت ألكسندر أرنولد ما زال يحتل مكانة خاصة في قلبه رغم عودته إلى أنفيلد بقميص الفريق الملكي.

وقال سلوت بعد المباراة: "التقيت ترينت بعد اللقاء مباشرة، احتضنته قليلا، لا أتذكر بالضبط ما قلته له، لكن في كل مرة أراه فيها سأصافحه أو أحتضنه، فهو لاعب وإنسان مميز للغاية بالنسبة لي".

وحول حفاظ ليفربول على شباكه للمباراة الثانية على التوالي، أوضح المدرب الهولندي: "قلت قبل المباراة إن ريال مدريد سجل 26 هدفا في الدوري الإسباني، ومبابي وفينيسيوس وحدهما ساهما في 24 هدفا. لذلك إذا أردت الفوز، عليك أن تمنع هذين اللاعبين من التسجيل".

وأضاف: "الفريق كله دافع بشكل رائع، سواء في الضغط العالي أو الدفاع المتأخر. كونور برادلي كان مذهلا، مواجهة فينيسيوس في مواقف واحد ضد واحد بهذا العدد من المرات ليست سهلة على أي لاعب، لكنه كان رائعا اليوم".

وتحدث سلوت عن كيفية تعامله مع الفترة الصعبة التي مر بها الفريق مؤخرا: "من الواضح أن الفوز أجمل من الخسارة بالنسبة لأي مدرب، لكن حين تخسر تبذل كل ما لديك لتغيير الوضع، ومع ذلك أحاول أن أكون نفس الشخص والمدرب في كل الحالات".

وتابع: "قلت للاعبين إن التوازن في الكرات الثابتة هو ما يجعل الفوز صعبا أحيانا، أما خلق الفرص من اللعب المفتوح فكان جيدا طوال الموسم باستثناء مباراة أستون فيلا التي فزنا بها. لذلك أحاول أن أقول لهم الحقيقة بعيدا عن الضوضاء الخارجية".

وختم مدرب ليفربول حديثه قائلا: "مباراتنا المقبلة أمام مانشستر سيتي ستكون صعبة أيضا، خسرنا نقاطا كثيرة في الدوري، لكننا نسير بشكل جيد في دوري الأبطال. علينا أن نتحسن وهذا ما سنفعله، فلدينا العديد من المباريات المقبلة لإظهار ذلك".

