كأس العالم للناشئين – مدرب فنزويلا: لم اتوقع هذه النتيجة أمام إنجلترا.. ونستعد لمصر بكل جدية
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 13:28
كتب : FilGoal
شدد أوزفالدو فيزكاروندو المدير الفني لمنتخب فنزويلا تحت 17 عاما الفوز العريض الذي حققه فريقه على المنتخب الإنجليزي.
ونجح منتخب فنزويلا في التغلب على إنجلترا بثلاثة أهداف دون مقابل ليتقاسم الصدارة مع مصر.
وقال فيزكاروندو في تصريحات للصحفيين: "توقعت الفوز على منتخب إنجلترا، ولكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة".
وأضاف "منتخب مصر يضم مجموعة من اللاعبين المميزين. تنتظرنا مواجهة صعبة وسنحضر بكل جدية لهذه المواجهة".
وأتم مدرب فنزويلا "لم أتوقع هذا الحضور الجماهيري الكبير، الدعم الذي يقدمونه للاعبين مهمة للغاية خاصة في هذه المرحلة العمرية".
ويتقاسم منتخبي مصر وفنزويلا بعد الفوز على هايتي وإنجلترا على الترتيب بالجولة الأولى.
