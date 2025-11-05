كأس العالم للناشئين – مدرب فنزويلا: لم اتوقع هذه النتيجة أمام إنجلترا.. ونستعد لمصر بكل جدية

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

منتخب فنزويلا للناشئين تحت 17 عاما

شدد أوزفالدو فيزكاروندو المدير الفني لمنتخب فنزويلا تحت 17 عاما الفوز العريض الذي حققه فريقه على المنتخب الإنجليزي.

ونجح منتخب فنزويلا في التغلب على إنجلترا بثلاثة أهداف دون مقابل ليتقاسم الصدارة مع مصر.

وقال فيزكاروندو في تصريحات للصحفيين: "توقعت الفوز على منتخب إنجلترا، ولكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة".

وأضاف "منتخب مصر يضم مجموعة من اللاعبين المميزين. تنتظرنا مواجهة صعبة وسنحضر بكل جدية لهذه المواجهة".

وأتم مدرب فنزويلا "لم أتوقع هذا الحضور الجماهيري الكبير، الدعم الذي يقدمونه للاعبين مهمة للغاية خاصة في هذه المرحلة العمرية".

ويتقاسم منتخبي مصر وفنزويلا بعد الفوز على هايتي وإنجلترا على الترتيب بالجولة الأولى.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه فنزويلا في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025.

كأس العالم للناشئين منتخب مصر تحت 17 عاما
