روبرتسون: كورتوا حارس استثنائي ويقدم أفضل ما لديه ضد ليفربول

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح وثيبو كورتوا - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

أوضح أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن فريقه كان بإمكانه الفوز على ريال مدريد بنتيجة كبيرة لولا تألق تيبو كورتوا حارس الفريق الملكي.

وفاز ليفربول على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "اعتقد أنه منذ الدقيقة الأولى أننا كنا جميعًا في قمة مستوانا، حيث كنا فريقا يصعب التغلب عليه، ونعمل بجد من أجل بعضنا البعض، ونسعى دائمًا لمساعدة زملائنا".

وأضاف "تيبو كورتوا كان رائعًا، لقد نجح بوضوح في الحفاظ على النتيجة. أتيحت لنا بعض الفرص المهمة، خاصة في بداية الشوط الثاني. لكن الفوز بنتيجة 1-0، كانت ليلة رائعة، 3 نقاط ثمينة لنا، والآن علينا المضي قدمًا".

وأكمل "تصدى كورتوا لعدة فرص؟ ربما كان اللاعبون الذين شاركوا في نهائي بدوري الأبطال 2022 يشعرون وكأنهم عايشوا هذه التجربة من قبل، إنه حارس مرمى استثنائي، ودائمًا ما يُقدّم أفضل ما لديه ضدنا".

وواصل الاسكتلندي "من الصعب جدًا التغلب عليه، لكن لحسن الحظ، واصلنا محاولاتنا، وكنا نعتقد أنه إذا واصلنا خلق الفرص، فسنُحسم المباراة في النهاية، ولحسن الحظ، تمكن أليكسيس ماك أليستر من هز الشباك".

وتابع "كان بإمكاننا بعد الهدف تسجيل المزيد، فقد انفتحت المباراة بشكل كبير. كنا ندافع ونعتمد على الهجمات المرتدة، ولو كانت التمريرة الأخيرة صحيحة، لكنا انفردنا بالحارس".

وأتم "أمامنا مباراة حاسمة أخرى يوم الأحد ضد مانشستر سيتي، وستكون مواجهة صعبة. لقد بذلنا الكثير من الجهد هذا الأسبوع بالفعل، وسيكون الأمر صعبًا، لكننا سنخوض المباراة بثقة أكبر من الأسبوع الماضي".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في القمة الإنجليزية المرتقبة بالدوري يوم الأحد المقبل.

وسجل ماك أليستر هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61.

ليفربول رفع رصيده إلى 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة على يد جالاتا سراي التركي.

في المقابل تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى خلال الموسم الحالي بدوري الأبطال بعد 3 انتصارات سابقة.

أندي روبرتسون ليفربول ريال مدريد تيبو كورتوا
