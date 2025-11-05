الكاس: يمكننا الوصول بعيدا في كأس العالم.. كرة القدم لا تعرف المستحيل

يؤمن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما بقدرات فريقه على الوصول بعيدا بمنافسات كأس العالم للناشئين.

وفاز منتخب مصر للناشئين على منافسه هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عاما.

وقال الكاس في تصريحات للصحفيين عقب مباراة هايتي: "جققنا فوزا مهما على منتخب ليس سهلا ويملك عناصر جيدة للغاية".

وأضاف "كنت قلق من مباراة هايتي لأن هذا الجيل تعرض لإخفاقات في بداية مشوارة بتصفيات شمال إفريقيا وكذلك كأس إفريقيا لذلك كان من المهم تحقيق النقاط الثلاث".

"منتخب مصر لم يشارك في كأس العالم للناشئين منذ 28 عاما، لكن طموحنا كبير ويمكننا الوصول بعيدا في هذه البطولة. الجميع شاهد منتخب المغرب كيف حقق كأس العالم للشباب وأثبت أن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

وسجل بلال عطية وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم وعمر كمال أهداف مصر، بينما أحرز نيكولاي أوليفيير بيير هدف هايتي الوحيد.