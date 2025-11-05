الكاس: يمكننا الوصول بعيدا في كأس العالم.. كرة القدم لا تعرف المستحيل

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 13:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 عاما - أحمد الكاس

يؤمن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما بقدرات فريقه على الوصول بعيدا بمنافسات كأس العالم للناشئين.

وفاز منتخب مصر للناشئين على منافسه هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عاما.

وقال الكاس في تصريحات للصحفيين عقب مباراة هايتي: "جققنا فوزا مهما على منتخب ليس سهلا ويملك عناصر جيدة للغاية".

وأضاف "كنت قلق من مباراة هايتي لأن هذا الجيل تعرض لإخفاقات في بداية مشوارة بتصفيات شمال إفريقيا وكذلك كأس إفريقيا لذلك كان من المهم تحقيق النقاط الثلاث".

"منتخب مصر لم يشارك في كأس العالم للناشئين منذ 28 عاما، لكن طموحنا كبير ويمكننا الوصول بعيدا في هذه البطولة. الجميع شاهد منتخب المغرب كيف حقق كأس العالم للشباب وأثبت أن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

وسجل بلال عطية وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم وعمر كمال أهداف مصر، بينما أحرز نيكولاي أوليفيير بيير هدف هايتي الوحيد.

وللمرة الأولى تفوز مصر في كأس العالم تحت 17 عاما منذ 28 عاما.

الفوز كان ضد منتخب تايلاند 3-2 في افتتاح دور المجموعات على استاد القاهرة عام 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه فنزويلا في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا.

منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
