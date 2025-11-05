كرة يد - "عند النجوم الكُبار، الانتماء لا يُشترى".. الزمالك يعلن عودة حسن قداح
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 13:09
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك تعاقده مع حسن قداح لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.
وتأتي عودة قداح للفريق بعد نهاية تعاقده مع كيلسي البولندي.
وأعلن الزمالك عودة قداح بمنشور عبر فيسبوك تحت عنوان: "ليس دائمًا الطريق السهل هو الطريق الصحيح وعند النجوم الكُبار، الانتماء لا يُشترى".
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قد تفاوض مع قداح بشأن إمكانية عودته لصفوف الفريق وأبدى اللاعب موافقة مبدئية.
وسبق لقداح اللعب بصفوف الزمالك قبل الرحيل إلى صفوف كيلسي.
وشارك قداح مع منتخب مصر في المعكسر الذي واجه خلاله منتخب البرتغال في مباراتين وديتين.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة بعد قليل في نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.
