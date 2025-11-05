السوبر المصري – أحمد الأحمر: جمهور الزمالك دائما ما يفرح بالبطولات رغم الأزمات

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك كرة يد

يرى أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد في نادي الزمالك أن جمهور الأبيض دائما ما يفرح بشكل كبير وقت الفوز بالبطولات.

وتحدث الأحمر عبر قناة أبو ظبي الرياضية على خلفية مشاركة الزمالك في بطولة السوبر المصري لكرة القدم والتي تقام في الإمارات.

وقال الأحمر عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "جمهور الزمالك يشعر بفرحة وسعادة غير طبيعية عندما يفوز الفريق والأمور تختلف تماما".

أخبار متعلقة:
السوبر المصري - معتصم سالم: بيراميدز منافس قوي على كل البطولات السوبر المصري – البطاوي: سيراميكا جاهز لمواجهة الأهلي

وأضاف "الزمالك يمثل الكثير من الناس في مصر ورغم الأزمات والظروف الصعبة مع الفوز بأول بطولة يتغير كل شيء بالنسبة للجمهور".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.

الزمالك السوبر المصري أحمد الأحمر
نرشح لكم
شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد مؤتمر بسام: الأهلي مختلف في البطولات.. وشخصية سيراميكا تغيرت مؤتمر علي ماهر: نملك نفس طموح الأهلي.. وسيراميكا أصبح يجيد أمام الكبار مؤتمر الشناوي: هدفنا التتويج بالسوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي مؤتمر توروب: أعمل على تقوية دفاع الأهلي.. وإمام عاشور يرغب في المشاركة الزمالك: جنسية مدرب الحراس معروفة.. ولماذا لم يتحدث أحد عندما عمل مع فاركو؟ السوبر المصري - معتصم سالم: بيراميدز منافس قوي على كل البطولات السوبر المصري – البطاوي: سيراميكا جاهز لمواجهة الأهلي
أخر الأخبار
نفاد تذاكر مران برشلونة الأول في كامب نو بعد جاهزيته 3 دقيقة | الدوري الإسباني
شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد 17 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بسام: الأهلي مختلف في البطولات.. وشخصية سيراميكا تغيرت 46 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: نملك نفس طموح الأهلي.. وسيراميكا أصبح يجيد أمام الكبار 54 دقيقة | الكرة المصرية
لويس دياز: أتمنى لأشرف حكيمي العودة سريعا إلى الملاعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد مجلة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: هدفنا التتويج بالسوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي ساعة | الدوري المصري
ملكية ملعب سان سيرو ومحيطه تنتقل بشكل رسمي إلى ميلان وإنتر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516631/السوبر-المصري-أحمد-الأحمر-جمهور-الزمالك-دائما-ما-يفرح-بالبطولات-رغم-الأزمات