السوبر المصري – أحمد الأحمر: جمهور الزمالك دائما ما يفرح بالبطولات رغم الأزمات

يرى أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد في نادي الزمالك أن جمهور الأبيض دائما ما يفرح بشكل كبير وقت الفوز بالبطولات.

وتحدث الأحمر عبر قناة أبو ظبي الرياضية على خلفية مشاركة الزمالك في بطولة السوبر المصري لكرة القدم والتي تقام في الإمارات.

وقال الأحمر عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "جمهور الزمالك يشعر بفرحة وسعادة غير طبيعية عندما يفوز الفريق والأمور تختلف تماما".

وأضاف "الزمالك يمثل الكثير من الناس في مصر ورغم الأزمات والظروف الصعبة مع الفوز بأول بطولة يتغير كل شيء بالنسبة للجمهور".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.