بيلينجهام: صافرات الاستهجان ضد ترينت لا تعكس ما يعتقده المشجعون عنه

يرى جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أن صافرات الاستهجان ضد ترينت ألكسندر أرنولد زميله لا تعكسر مشاعر جماهير ليفربول باتجاهه.

وفاز ليفربول على ريال مدريد بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيلينجهام للصحفيين عقب المباراة: "صافرات الاستهجان ضد ترينت في أنتفيلد لا تعكس ما يعتقده المشجعون عنه، إنهم فقط يحاولون تشتيت تركيزه، أنا متأكد أنهم يقدرون ما فعله من أجل النادي وهو يحب ليفربول كثيرا وأنا أعلم ذلك من خلال حديثي معه".

وتابع "أعتقد أن النتيجة تعكس ما حدث، كانوا أفضل قليلا وفي الشوط الثاني ضغطوا أكثر وكانوا خطرين في الكرات الثابتة ولم ندافع جيدا، كورتوا أنقذنا في بعض اللحظات".

وأضاف "ما زال الوقت مبكرا في الموسم ودوري الأبطال، الموسم الماضي كنا في وضع أسوأ وتأهلنا".

وأتم :يجب أن نفسح المجال لهذه الخسارة ان تدمر الأجواء الجيدة التي صنعناها وسنأخذ الإيجابيات ونتعلم الأخطاء ونواصل التقدم".

ووصل ليفربول للنقطة التاسعة في دوري أبطال أوروبا من 3 انتصارات وهزيمة.

