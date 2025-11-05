بلال عطية: طموحنا لن يتوقف عند الفوز على هايتي
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 12:31
كتب : FilGoal
شدد بلال عطية لاعب منتخب مصر تحت 17 عاما على أن طموح فريقه لن يتوقف عنتد تحقيق الفوز على هايتي في كأس العالم للناشئين.
وفاز منتخب مصر للناشئين على منافسه هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عاما.
وقال عطية عبر قنوات الكاس القطرية: "لاعبو منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية، وحققنا انتصارا مهما في بداية المشوار لكن طموحنا لن يتوقف عند هذا الحد".
وأضاف "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فنزويلا نحتاج خلالها للتركيز الشديد لإسعاد جماهيرنا مرة أخرى".
وأتم "أهدي جائزة أفضل لاعب في المباراة غلى زملائي اللاعبين وكذلك الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس".
وسجل بلال عطية وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم وعمر كمال أهداف مصر، بينما أحرز نيكولاي أوليفيير بيير هدف هايتي الوحيد.