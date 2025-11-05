بلال عطية: طموحنا لن يتوقف عند الفوز على هايتي

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

شدد بلال عطية لاعب منتخب مصر تحت 17 عاما على أن طموح فريقه لن يتوقف عنتد تحقيق الفوز على هايتي في كأس العالم للناشئين.

وفاز منتخب مصر للناشئين على منافسه هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عاما.

وقال عطية عبر قنوات الكاس القطرية: "لاعبو منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية، وحققنا انتصارا مهما في بداية المشوار لكن طموحنا لن يتوقف عند هذا الحد".

وأضاف "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فنزويلا نحتاج خلالها للتركيز الشديد لإسعاد جماهيرنا مرة أخرى".

وأتم "أهدي جائزة أفضل لاعب في المباراة غلى زملائي اللاعبين وكذلك الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس".

وسجل بلال عطية وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم وعمر كمال أهداف مصر، بينما أحرز نيكولاي أوليفيير بيير هدف هايتي الوحيد.

وللمرة الأولى تفوز مصر في كأس العالم تحت 17 عاما منذ 28 عاما.

الفوز كان ضد منتخب تايلاند 3-2 في افتتاح دور المجموعات على استاد القاهرة عام 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه فنزويلا في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا.

