بلال عطية: طموحنا لن يتوقف عند الفوز على هايتي

شدد بلال عطية لاعب منتخب مصر تحت 17 عاما على أن طموح فريقه لن يتوقف عنتد تحقيق الفوز على هايتي في كأس العالم للناشئين.

وفاز منتخب مصر للناشئين على منافسه هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عاما.

وقال عطية عبر قنوات الكاس القطرية: "لاعبو منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية، وحققنا انتصارا مهما في بداية المشوار لكن طموحنا لن يتوقف عند هذا الحد".

وأضاف "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فنزويلا نحتاج خلالها للتركيز الشديد لإسعاد جماهيرنا مرة أخرى".

وأتم "أهدي جائزة أفضل لاعب في المباراة غلى زملائي اللاعبين وكذلك الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس".

وسجل بلال عطية وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم وعمر كمال أهداف مصر، بينما أحرز نيكولاي أوليفيير بيير هدف هايتي الوحيد.

video:1 ⚽ بداية قوية للمنتخب المصري!



بلال عطية يمنح منتخب الفراعنة التقدم بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة.#كأس_العالم_تحت_17_سنة#FIFAU17WC pic.twitter.com/NZQJzYBWca — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025