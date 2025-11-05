ألونسو: سنتعلم من خسارة ليفربول كثيرا
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 12:15
كتب : FilGoal
يرى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد ان فريقفه سيتعلم كثيرا من مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.
وفاز ليفربول على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة اليت أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن رابع جولات دوري أبطال أوروبا.
وقال تشابي ألونسو في مؤتمر صحفي: "كنا نحاول تقريب لاعبي الوسط من بعضهم البعض وإيجاد اللاعب الحر القادر على الربط مع مبابي. تحسنا في هذا الجانب مع مرور الوقت، ولعبنا فترة أطول في ملعبهم، لكننا افتقدنا الخطورة المطلوبة داخل منطقة الجزاء وحولها".
وأضاف "لا أعتقد أننا كنا متخبطين، لكن يجب أن نكون واعين بالأفكار التي نطبقها والمتطلبات التي نواجهها. مباراة ليفربول كانت صعبة للغاية".
وأتم مدرب ريال مدريد "يجب أن نحذر من ارتكاب الأخطاء. المباراة كانت متكافئة وشديدة التنافس، وسنتعلم منها كثيرا".
video:1
رأسية ماك أليستر تهز شباك كورتوا 🥅🔴#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد pic.twitter.com/pqK1h08wJ7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025
وسجل ماك أليستر هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61 في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز.