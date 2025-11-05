ألونسو: سنتعلم من خسارة ليفربول كثيرا

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

يرى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد ان فريقفه سيتعلم كثيرا من مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة اليت أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال تشابي ألونسو في مؤتمر صحفي: "كنا نحاول تقريب لاعبي الوسط من بعضهم البعض وإيجاد اللاعب الحر القادر على الربط مع مبابي. تحسنا في هذا الجانب مع مرور الوقت، ولعبنا فترة أطول في ملعبهم، لكننا افتقدنا الخطورة المطلوبة داخل منطقة الجزاء وحولها".

وأضاف "لا أعتقد أننا كنا متخبطين، لكن يجب أن نكون واعين بالأفكار التي نطبقها والمتطلبات التي نواجهها. مباراة ليفربول كانت صعبة للغاية".

وأتم مدرب ريال مدريد "يجب أن نحذر من ارتكاب الأخطاء. المباراة كانت متكافئة وشديدة التنافس، وسنتعلم منها كثيرا".

وسجل ماك أليستر هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61 في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

ليفربول رفع رصيده إلى 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة على يد جالاتا سراي التركي.

في المقابل تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى خلال الموسم الحالي بدوري الأبطال بعد 3 انتصارات سابقة.

