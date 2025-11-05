سلوت: اللعب على أرضنا مفيد في مثل هذه الظروف.. وفترات الراحة شبه معدومة

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أرني سلوت

اشتكى الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول من قلة فترات الراحة بين المباريات التي يخوضه فريقه.

وفاز ليفربول على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة اليت أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي:"لنكن واضحين، مررنا بفترة سيئة للغاية على مستوى النتائج، ولا يوجد أي عذر في العالم يمكن أن يبرر خسارتنا لكل هذه المباريات، لكن كان علينا خوض عدد كبير من المباريات في فترة زمنية قصيرة، مع فترات راحة شبه معدومة، في الوقت الذي واجهنا فيه فرقا حصلت على راحة أطول".

وأضاف مدرب ليفربول "في هذه المباراة (ريال مدريد) لعبنا أمام فريق خاض مباراة يوم السبت أيضا، وبالتالي حصل كل منا على يومين فقط من الراحة".

وأتم "من المفيد أن نخوض مباراة على أرضنا في مثل هذه الظروف، لأننا من آخر 8 مباريات لعبنا 6 خارج ملعبنا، الجماهير تمنحك دفعة إضافية عندما تشعر ببعض الإرهاق".

وسجل ماك أليستر هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61 في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

ليفربول رفع رصيده إلى 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة على يد جالاتا سراي التركي.

في المقابل تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى خلال الموسم الحالي بدوري الأبطال بعد 3 انتصارات سابقة.

