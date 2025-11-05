كاريراس: صلاح أسطورة ليفربول وأتعلم من مثل تلك المواجهات

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس - ريال مدريد ضد مايوركا

شدد ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد على أنه يتعلم من مواجهات مثل مواجهة محمد صلاح الذي يعتبره أسطورة ليفربول.

وفاز ليفربول على ريال مدريد بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال كاريراس للصحفيين عقب المباراة: "جئنا إلى ملعب صعب وخسرنا بسبب تفاصيل صغيرة، سجلوا علينا من كرة ثابتة وهذا الهدف احتسب ومنحهم الفوز".

وتابع "كان بإمكاننا اللعب أكثر في المساحات وأن نكون أكثر قوة ونتقدم للأمام بشكل أكبر".

وأضاف "لدينا مباراة صعبة جدا في فاييكاس ضد رايو فايكانو ونركز عليها تماما حاليأ".

وأتم "محمد صلاح أسطورة ليفربول وتتعلم الكثير من مثل هذه المواجهات".

ووصل ليفربول للنقطة التاسعة في المركز السادس بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.

