كاف يعلن قرار توسيع أمم إفريقيا للسيدات.. ومصر ضمن المشاركين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توسيع بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات إلى 16 منتخبا بدلا من 12 بدءا من نسخة 2026.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تلقيه خطابا من كاف يفيد بتأهل منتخب مصر للسيدات للبطولة رغم الخسارة في التصفيات

وأوضح كاف عبر موقعه "وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على توسيع بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات، من 12 إلى 16 منتخبًا، بدءا من النسخة المقبلة التي ستُقام في المغرب، بين 17 مارس و3 أبريل 2026".

ووافق المكتب التنفيذي على آلية اختيار لتحديد المنتخبات الأربعة الإضافية بما أنّ مرحلة التصفيات الخاصة بنسخة 2026 قد انتهت.

استنادًا إلى التصنيف العالمي الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات، تم اختيار المنتخبات الأربعة الأعلى ترتيبًا من بين المنتخبات التي أقصيت في دور التصفيات الأخير، لاستكمال قائمة المشاركين.

ستنضم المنتخبات التالية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، منتخب الكاميرون (المرتبة 66 عالميًا)، منتخب كوت ديفوار (71)، منتخب مالي (79)، ومنتخب مصر (95).

ستنضم هذه المنتخبات إلى المنتخبات 12 التي تأهلت سابقا إلى النهائيات القارية، وهي: المغرب (البلد المنظّم)، زامبيا، تنزانيا، مالاوي، الجزائر، نيجيريا، غانا، بوركينا فاسو، كينيا، كاب فيردي، جنوب إفريقيا والسنغال.

وتُعدّ بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة في البرازيل.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات للعام الثالث على التوالي، في فبراير 2026.

وخسر المنتخب المصري للكرة النسائية أمام غانا برباعية ذهابا في القاهرة، وثلاثية إيابا في أكرا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

وبذلك يشارك منتخب مصر للسيدات في أمم إفريقيا للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ نسخة 2016.

وغاب منتخب السيدات عن آخر 3 نسخ من كأس الأمم الإفريقية.