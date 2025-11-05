كومباني: كنا على قدر التحدي أمام سان جيرمان.. ودياز لم يقصد إيذاء حكيمي

أعرب فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ عن سعادته البالغة عقب الفوز على باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز أمام باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني مدرب بايرن ميونيخ في تصريحات للصحفيين: "كنا على قدر التحدي رغم النقص العددي لمدة شوط كامل أمام باريس سان جيرمان وهذا يمنحنا الكثير من الثقة".

وأضاف المدرب البلجيكي "تحقيق لفوز في 16 مباراة متتالية لا يفيدنا حاليا لأن الموسم مازال طويلا ولم نفز بأي بطولة".

وعن إصابة أشرف حكيمي أوضح "لويس دياز لم يكن يقصد إيذاء حكيمي، بل كان يحاول افتكاك الكرة. من المؤسف أن ما حدث وقع أمام عيني مباشرة، والأهم الآن هو تعافيه سريعا".

وأتم "الموقف نفسه تكرر مع جمال موسيالا في فريقنا خلال كأس العالم للأندية. آمل أن يتمكن حكيمي من العودة سريع لمساعدة ناديه ومنتخب بلاده".

سجل هدفي بايرن ميونيخ لويس دياز في الشوط الأول، قبل أن يتلقى طردا في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد تدخل قوي ضد حكيمي الذي خرج باكيا.

وبتلك النتيجة ارتقى بايرن ميونيخ لصدارة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، متجاوزا أرسنال صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق البافاري.

وتلقى باريس سان جيرمان حامل اللقب أول خسارة له هذا الموسم في دوري الأبطال، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز الخامس على التوالي أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما فاز بايرن ميونيخ للمرة الثانية في ملعب بارك دي برانس.

بايرن حقق الانتنصار رقم 16 خلال الموسم الحالي من أصل 16 مباراة خاضها الفريق بجميع المسابقات.