كومباني: كنا على قدر التحدي أمام سان جيرمان.. ودياز لم يقصد إيذاء حكيمي

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - بايرن ميونيخ

أعرب فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ عن سعادته البالغة عقب الفوز على باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز أمام باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني مدرب بايرن ميونيخ في تصريحات للصحفيين: "كنا على قدر التحدي رغم النقص العددي لمدة شوط كامل أمام باريس سان جيرمان وهذا يمنحنا الكثير من الثقة".

أخبار متعلقة:
بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال لويس إنريكي يؤكد مشاركة ديمبيلي أمام بايرن ولكن مدير بايرن ميونيخ: سنفعل كل ما بوسعنا للتجديد مع أوباميكانو لو باريزيان: شكوك حول مشاركة ديمبيلي أمام بايرن

وأضاف المدرب البلجيكي "تحقيق لفوز في 16 مباراة متتالية لا يفيدنا حاليا لأن الموسم مازال طويلا ولم نفز بأي بطولة".

وعن إصابة أشرف حكيمي أوضح "لويس دياز لم يكن يقصد إيذاء حكيمي، بل كان يحاول افتكاك الكرة. من المؤسف أن ما حدث وقع أمام عيني مباشرة، والأهم الآن هو تعافيه سريعا".

وأتم "الموقف نفسه تكرر مع جمال موسيالا في فريقنا خلال كأس العالم للأندية. آمل أن يتمكن حكيمي من العودة سريع لمساعدة ناديه ومنتخب بلاده".

Image

سجل هدفي بايرن ميونيخ لويس دياز في الشوط الأول، قبل أن يتلقى طردا في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد تدخل قوي ضد حكيمي الذي خرج باكيا.

وبتلك النتيجة ارتقى بايرن ميونيخ لصدارة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، متجاوزا أرسنال صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق البافاري.

وتلقى باريس سان جيرمان حامل اللقب أول خسارة له هذا الموسم في دوري الأبطال، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز الخامس على التوالي أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما فاز بايرن ميونيخ للمرة الثانية في ملعب بارك دي برانس.

بايرن حقق الانتنصار رقم 16 خلال الموسم الحالي من أصل 16 مباراة خاضها الفريق بجميع المسابقات.

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان
نرشح لكم
فودين: هذا الموسم نشهد لمحات من مانشستر سيتي الذي نعرفه جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية
أخر الأخبار
سلامة سيصبح الرئيس بالتزكية؟ غلق قائمة المرشحين لاانتخابات الاتحاد السكندري 4 ساعة | الدوري المصري
دي لاورنتيس: ملعب مارادونا شبه مرحاض 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – رويز يرسل إشادته لطاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد سيراميكا وتنفيذهم للقانون 5 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف المحترفين المستدعين لمنتخب مصر الثاني 6 ساعة | المحترفون
مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين 6 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: مواجهات الزمالك أمام الأهلي لا تحضع لمقاييس.. ولا نتمنى سوى التحكيم العادل 6 ساعة | الدوري المصري
مصدر من أبو قير لـ في الجول: منتخب مصر الثاني تواصل معنا لضم ميلاد 6 ساعة | الكرة المصرية
قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين
/articles/516621/كومباني-كنا-على-قدر-التحدي-أمام-سان-جيرمان-ودياز-لم-يقصد-إيذاء-حكيمي