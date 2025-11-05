الكشف عن ألوان قمصان مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام بالإمارات.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك لزياه المعتاد بالقميص الأبيض والشورت الأبيض.

ويرتدي حارس مرمى الزمالك اللون البنفسجي.

وعلى الجانب الآخر سيرتدي بيراميدز الزي الأسود الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه اللون البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

كما تم التأكيد على عدم وجود التغيير السادس الخاص بحالات الارتجاج الدماغي لعدم وجوده في اللائحة حتى الآن.

وتقام المباراة على ملعب آل نهيان بمدينة أبو ظبي.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.