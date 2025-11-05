الكشف عن ألوان قمصان مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز

أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام بالإمارات.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك لزياه المعتاد بالقميص الأبيض والشورت الأبيض.

أخبار متعلقة:
الكشف عن ألوان قمصان مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري السوبر المصري – تعرف على القنوات الناقلة للبطولة مران الزمالك - جمل فية وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة بيراميدز في السوبر

ويرتدي حارس مرمى الزمالك اللون البنفسجي.

وعلى الجانب الآخر سيرتدي بيراميدز الزي الأسود الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه اللون البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

كما تم التأكيد على عدم وجود التغيير السادس الخاص بحالات الارتجاج الدماغي لعدم وجوده في اللائحة حتى الآن.

وتقام المباراة على ملعب آل نهيان بمدينة أبو ظبي.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري
نرشح لكم
مؤتمر يوريتشيتش: تفاصيل صغيرة تحسم مباراة الزمالك.. ونفتقد 3 لاعبين مؤتمر أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا بسبب غياب التوفيق مؤتمر عمر جابر: اعتدنا على الأزمات في الزمالك.. ودوري كبير كقائد مؤتمر عبد الرؤوف: ستعرفون معوض بيزيرا غدا.. وتدريب الزمالك لا يخيفني شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد مؤتمر بسام: الأهلي مختلف في البطولات.. وشخصية سيراميكا تغيرت مؤتمر علي ماهر: نملك نفس طموح الأهلي.. وسيراميكا أصبح يجيد أمام الكبار الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد مجلة الأهلي
أخر الأخبار
أس: الإصابة قد تبعد حكيمي عن مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر يوريتشيتش: تفاصيل صغيرة تحسم مباراة الزمالك.. ونفتقد 3 لاعبين 38 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا بسبب غياب التوفيق 55 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر عمر جابر: اعتدنا على الأزمات في الزمالك.. ودوري كبير كقائد 56 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عبد الرؤوف: ستعرفون معوض بيزيرا غدا.. وتدريب الزمالك لا يخيفني ساعة | الكرة المصرية
نفاد تذاكر مران برشلونة الأول في كامب نو بعد جاهزيته ساعة | الدوري الإسباني
شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر بسام: الأهلي مختلف في البطولات.. وشخصية سيراميكا تغيرت ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516620/الكشف-عن-ألوان-قمصان-مباراة-الزمالك-وبيراميدز-في-السوبر-المصري