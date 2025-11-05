تضارب حول إصابة حكيمي المروعة قبل شهر ونصف من أمم إفريقيا

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي

تحوم الشكوك حول قدرة النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان على المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب ديسمبر المقبل.

فقد تعرض حكيمي لإصابة مروعة في لقاء فريقه ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة ليكيب أن حكيمي لا يعاني من كسر في الكاحل، فقد تمكن من المشي مجددا عند مغادرة الملعب.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 3 و5 أسابيع، وهو ما ينتظر تأكيده بعد خضوعه للفحوصات خلال ساعات.

في الوقت نفسه، أوضحت شبكة راديو مونت كارلو أن الفحوصات ستكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي، وهذه هي الاحتمالات:

Image

إلتواء وتمزق من الدرجة الأولى.. 2-3 أسابيع

تمزق من الدرجة الثانية.. 4-8 أسابيع

تمزق من الدرجة الثالثة.. أكثر من 3 أشهر

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

أشرف حكيمي منتخب المغرب المغرب باريس سان جيرمان كأس أمم إفريقيا
