دياب: سيكون هناك حفل جوائز الأفضل في الدوري.. وعدد الجمهور طبيعي

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن دراسة مقترحات لتطوير شكل المسابقة في الموسم المقبل ومنها إقامة حفل سنوي لتوزيع جوائز الأفضل.

وقال دياب عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "بداية من الموسم المقبل سيكون هناك حفل سنوي بنهاية الدوري المصري لتوزيع جوائز الأفضل في المسابقة".

وأضاف "ظهور الملاعب في مباريات الدوري وكأن لا يوجد بها جماهير هو أمر متعلق بدرجات التذاكر، لأن الواجهة المقابلة للكاميرا الرئيسية تنظر إلى مدرجات الدرجة الثانية وهي الأقل في عدد الحضور الجماهير، عكس الدرجة الثالثة خلف المرمى ويكون بها العدد الأكبر من الجمهور".

وأتم تصريحاته "متوسط عدد الجماهير للحضور في مباريات الدوري طبيعي ومقبول وفتحنا كل الملاعب بالسعة الكاملة عدا القاهرة وبرج العرب فقط".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.