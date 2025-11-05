كونسيساو: لم أفكر في مواجهة أهلي جدة أثناء مباراة الشارقة

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

أوضح البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة أن تغييراته في الشوط الثاني من مباراة الشارقة الإماراتي لم تكن بسبب رغبته في إراحة لاعبيه قبل مواجهة الدربي أمام أهلي جدة.

ويصطدم اتحاد جدة بجاره أهلي جدة يوم السبت في الدوري السعودي، بعد أيام من الفوز 3-0 على الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "تغييراتي كانت في آخر ربع ساعة من المباراة ولم تكن بهدف إراحة اللاعبين".

وتابع "لم أفكر في لقاء أهلي جدة وأنا لم أضمن مباراة الشارقة".

وأضاف "كنا مستعدين بشكل جيد وتركيزنا كان عاليًا، والمباراة لم تكن سهلة أمام فريق يملك لاعبين سريعين، ونفكر الآن في لقاء قوي ضد أهلي جدة".

وأكمل "الوقت ضيق بين المواجهات، ولم يساعدنا في التعرف على اللاعبين، وستشاهدون الفريق مستقبلًا بشكل جيد بعد العمل خلال فترة التوقف المقبلة".

من جهته، أبدى الفرنسي موسى ديابي سعادته بالفوز، متوقعًا أن يقدم الفريق الأفضل تحت قيادة مدرب يملك خبرة كبيرة في أوروبا.

