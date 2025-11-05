الكشف عن ألوان قمصان مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 11:03

أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي يقام بالإمارات.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي لقميصه التقليدي باللون الأحمر والشورت الأبيض.

ويرتدي حارس مرمى الأهلي خلال المباراة اللون السماوي

وسيلعب سيراميكا كليوباترا بالقميص الأبيض والشورت النبيتي، بينما يرتدي حارس مرماه اللون البرتقالي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن المباراة ستلجأ إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر حال نهايتها بالتعادل.

وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين الزمالك وبيراميدز.

