الكشف عن ألوان قمصان مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 11:03
كتب : FilGoal
أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.
ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي يقام بالإمارات.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي لقميصه التقليدي باللون الأحمر والشورت الأبيض.
ويرتدي حارس مرمى الأهلي خلال المباراة اللون السماوي
وسيلعب سيراميكا كليوباترا بالقميص الأبيض والشورت النبيتي، بينما يرتدي حارس مرماه اللون البرتقالي.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن المباراة ستلجأ إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر حال نهايتها بالتعادل.
وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.
ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين الزمالك وبيراميدز.
نرشح لكم
مؤتمر يوريتشيتش: تفاصيل صغيرة تحسم مباراة الزمالك.. ونفتقد 3 لاعبين مؤتمر أحمد الشناوي: تفوق الزمالك علينا بسبب غياب التوفيق مؤتمر عمر جابر: اعتدنا على الأزمات في الزمالك.. ودوري كبير كقائد مؤتمر عبد الرؤوف: ستعرفون معوض بيزيرا غدا.. وتدريب الزمالك لا يخيفني شوبير: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونريد إضافة لقب جديد مؤتمر بسام: الأهلي مختلف في البطولات.. وشخصية سيراميكا تغيرت مؤتمر علي ماهر: نملك نفس طموح الأهلي.. وسيراميكا أصبح يجيد أمام الكبار الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد مجلة الأهلي