جيسوس: كريستيانو لن يشارك أمام جوا الهندي.. نحتاج للحفاظ عليه

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

أكد جورجي جيسوس مدرب النصر أنه لن يشرك البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق النصر أمام جوا الهندي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء.

ويحل جوا الهندي ضيفا على النصر على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "كريستيانو رونالدو لن يشارك في لقاء الأربعاء أمام جوا الهندي في دوري أبطال آسيا 2، ونحتاج إلى الحفاظ عليه".

وأضاف المدرب البرتغالي "سيكون اللقاء فرصة لإظهار قدرات اللاعبين، من أجل مساعدة المجموعة".

وذكر التقرير أن جيسوس قرر استبعاد الفرنسي محمد سيماكان وأيمن يحيى عن القائمة الرسمية للمباراة بسبب الإصابات التي يعاني منها ثنائي النصر.

ويملك الفريق تسع نقاط كاملة من ثلاث مواجهات سابقة.

بينما يقبع جوا في ذيل الترتيب دون أي نقطة بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.

كريستيانو رونالدو النصر
