مواعيد مباريات الأربعاء 5 نوفمبر - برشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي في دوري الأبطال

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025 مجموعة من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب مانشستر سيتي بقيادة النجم الدولي المصري عمر مرموش ضد بوروسيا دورتموند في رابع جولات دوري الأبطال.

فيما يحل برشلونة ضيفا على كلوب بروج، ويواجه تشيلسي نظيره كاراباج أجدام ضمن الجولة ذاتها.

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي × كاراباج أجدام

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

مانشستر سيتي × دورتموند

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

كلوب بروج × برشلونة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.