تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 10:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد ريال مدريد

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ريال مدريد في مباراة مثيرة جمعت الفريقين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان كونور برادلي بمتوسط تقييم بلغ 9.1 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 416 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

