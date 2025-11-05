أحمد دياب: زيادة الجائزة المالية لبطل الدوري خلال أسابيع.. وتنسيق مرتقب بين المنتخب وبيراميدز

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 00:38

كتب : FilGoal

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن زيادة الجائزة المالية لبطل مسابقة الدوري خلال أسابيع.

وتحدث دياب عن سبب حصول بطل كأس الرابطة على جائزة أكبر من بطل الدوري.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عبر قناة أبوظبي الرياضية: "هدفنا بداية من الموسم المقبل سيكون هناك حفل سنوي لجوائز الأفضل وتسليم الفائزين".

وتابع "عندما استحدثنا كأس الرابطة كانت بدون رعاة، قبل أن نجذب رعاة وبات حامل اللقب يحصد 10 ملايين جنيه".

وكشف "البعض يتعجب أن كأس الرابطة جوائزه أكبر من الدوري، لكن قريبا جدا وخلال أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن زيادة مالية لبطل لقب الدوري".

وواصل دياب "سيكون هناك تنسيق خلال الفترة المقبلة مع منتخب مصر ونادي بيراميدز قبل منافسات كأس إنتركونتيننتال، وننتظر نهاية السوبر لعقد جلسة بين الطرفين".

واختتم أحمد دياب تصريحاته "سيكون ذلك في حضور رابطة الأندية وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة لنضع الأولويات في طريقها الصحيح".

ويلتقي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الخامسة مساء الخميس، فيما يصطدم بعدها الزمالك بمنافسه بيراميدز في السابعة والنصف.

وتذاع البطولة على 3 قنوات وهي أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية، وأون سبورت المصرية.

ويحمل الأهلي لقب البطولة من الموسم الماضي، بعدما فاز بها على حساب الزمالك في الإمارات أيضا.

السوبر المصري أحمد دياب بطل الدوري
