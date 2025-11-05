كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - المدير الفني فريق نابولي

يرى أنطونيو كونتي إن آينتراخت فرانكفورت لعب بطريقة دفاعية بحتة في تعادل نابولي بدون أهداف بدوري أبطال أوروبا.

نابولي تعادل 0-0 مع آينتراخت في الجولة الرابعة، ووصل إلى 4 نقاط.

كونتي قال لشبكة سكاي: "فريق ألماني تعلم طريقة اللعب الإيطالي. كانوا حذرين زيادة عن اللزوم".

وأضاف: "لو لعبنا بتلك الطريقة في ألمانيا كان سيُقال إننا نلعب كرة أخرى ومرتدات. ونسعى لتقديم كرة أوروبية ونفرض أسلوبنا".

نابولي خرج بتعادل ثانٍ على التوالي بعد 0-0 أمام كومو في الدوري.

كونتي أشار لضغط الجدول: "لدينا غيابات كبيرة وجدول مزدحم يجعلنا نخترع حلول جديدة. لا يمكنني لوم اللاعبين، رأيت فرص مهمة وتحسن في الشوط التاني".

وتابع: "نلعب كل 3 أيام تقريبا، والإصابات تؤثر علينا، ويجب أن ندير اللاعبين بأفضل طريقة".

وأشار لخسارة كيفين دي بروين: "غيابه كان ضربة، والخيارات قليلة في الوسط واضطرينا لتغيير أدوار اللاعبين".

واختتم كونتي تصريحاته "إذا سجلنا من فرص ماكتوميناي أو هويلاند كان بإمكاننا الفوز 3-0. هدفنا نتطور واكتساب خبرة لأن الموسم به مباريات أكثر".

نابولي يواجه كاراباج وبنفيكا وكوبنهاجن وتشيلسي في المباريات الأربع المتبقية بالمرحلة الحالية من دوري الأبطال.

