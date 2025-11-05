أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات

حقق أتليتكو مدريد فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بالتغلب على سان جيلواز البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز أتليتكو على خصمه البلجيكي في الجولة الرابعة للدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

ورفع أتليتكو رصيده إلى النقطة 6 وارتقى للمركز الـ14 بجدول الترتيب.

بينما توقف رصيد سان جيلوزا عند 3 نقاط في المركز الـ26.

ثلاثية أتليتكو مدريد سجلها كل من خوليان ألفاريز وكونور كالاجير، وماركوس لورينتي.

في مباراة أخرى استعاد توتنام انتصاراته في دوري الأبطال بعد تعادلين متتاليين، وذلك بالانتصار على كوبنهاجن الدنماركي برباعية دون رد.

وزاد توتنام رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد كوبنهاجن عند نقطة واحدة في المركز الـ33.

رباعية توتنام سجلها كل من بيرنان جونسون وويلسون أودوبيرت وميكي فان دي بين وجواو بالينيا.