بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال

واصل بايرن ميونيخ سلسلة نتائجه الإيجابية في بارك دي برانس ملعب باريس سان جيرمان.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز أمام باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي بايرن ميونيخ لويس دياز في الشوط الأول، قبل أن يتلقى طردا في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد تدخل قوي ضد حكيمي الذي خرج باكيا.

🟥🚑 أشرف حكيمي يغادر الملعب باكيًا بعد إصابة تبدو خطيرة، والحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه لويس دياز عقب العودة لتقنية الفيديو. 📹 شاهد الفيديو الكامل#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/kgKbMDZqbj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025

وفي الشوط الثاني ضغط الفريق الباريسي لإدراك التعادل، ولكن لم ينجح في ذلك واكتفى بتسجيل هدف وحيد عن طريق البديل جواو نيفيز.

ونال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ جائزة رجل المباراة بعد حماية مرماه من هجمات الفريق الباريسي.

وبتلك النتيجة ارتقى بايرن ميونيخ لصدارة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، متجاوزا أرسنال صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق البافاري.

وتلقى باريس سان جيرمان حامل اللقب أول خسارة له هذا الموسم في دوري الأبطال، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز الخامس على التوالي أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما فاز بايرن ميونيخ للمرة الثانية في ملعب بارك دي برانس.

وأكد بايرن ميونيخ تفوقه على باريس سان جيرمان بالفوز في المباراة التاسعة تاريخيا بين الفريقين في كافة البطولات.

فيما حقق باريس الفوز في 7 مواجهات، آخرها الفوز في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدور ربع النهائي.

التشكيل:

باريس: لوكاس شوفالييه - أشرف حكيمي - ويليان باتشو - ماركينيوس - نونو مينديش - فابيان رويز - فيتينا - زائير إيمري - خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا

بايرن ميونيخ: مانويل نوير - يوسيب ستانشيتش - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - كونراد لايمار - جوشوا كيميتش - بافلوفيتش - لويس دياز - سيرجي جنابري - مايكل أوليسي

تفاصيل المباراة:

نجح بايرن ميونيخ في خطف هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة عن طريق لويس دياز الذي استغل كرة مرتدة من حارس باريس بعد تسديدة أوليسيه ليسكنها الكولومبي في الشباك.

وحاول بافلوفيتش في الدقيقة 18 بتسديدة قوية اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وسجل باريس سان جيرمان هدف التعادل في الدقيقة 23، ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

الهدف الملغي جاء بعد تسديدة قوية من كفارتسيخيليا تابعها ديمبيلي بصدره في الشباك، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأجرى لويس إنريكي تبديلا مبكرا في الدقيقة 25 بخروج عثمان ديمبيلي ونزول لي كانج إن بدلا منه.. واتجه ديمبيلي مباشرة إلى غرف الملابس.

وتصدى مانويل نوير لانفراد أمام باركولا في الدقيقة 30.

وحرم القائم سيرجي جنابري في الدقيقة 31 من إضافة الهدف الثاني لبايرن ميونيخ.

وشهدت الدقيقة 32 خطأ فادح من ماركينيوس قائد الفريق الباريسي ليضغط لويس دياز ويستخلص الكرة على حدود منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويضيف الهدف الثاني.

وتلقى لويس دياز بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد كرة مشتركة مع أشرف حكيمي.

سقط حكيمي باكيا في أرض الملعب، قبل أن يستدعي حكم الفيديو، حكم الساحة ليراجع اللقطة ويقرر إشهار البطاقة الحمراء لدياز.

خروج حكيمي بسبب الإصابة ودخول مايولو بدلا منه، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 2-0.

وفي الشوط الثاني، أجرى إنريكي تبديلين بنزول جونكالو راموس وجواو نيفيز بدلا من باركولا وفابيان رويز.

وضغط باريس سان جيرمان لإحراز هدف ولكن تصدى الدفاع البافاري وحارسه.

في الدقيقة 68 سدد فيتينا تصدى لها نوير

وشهدت الدقيقة 74 هدف باريس سان جيرمان الوحيد بعد كرة عرضية من لي كانج ان لعبها جواو نيفيز في المرمى.

عاود فيتينيا التسديد في الدقيقة 76 ولكن نوير يتصدى.

وتصدى نوير لانفراد أمام زائير إيمري في الدقيقة 78 ليحافظ على تقدم بايرن ميونيخ.

أجرى كومباني تبديلات دفاعية بخروج أوليسيه ونزول كيم مين جاي، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بايرن ميونيخ 2-1.