دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا

تعادل يوفنتوس أمام سبورتنج لشبونة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز معقل فريق يوفنتوس في تورينو.

وكان سبورتنج لشبونة قد تقدم أولا في الدقيقة 12 عن طريق الأوروجوياني ماكسيمليانو أراوخو.

بينما تعادل دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 34 لصالح يوفنتوس.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث والعشرين من ثلاثة تعادلات وهزيمة.

وتعتبر تلك المباراة هي الأولى لفريق يوفنتوس في دوري الأبطال تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

دون فوز

لم ينجح يوفنتوس عقب مرور 4 جولات في كتابة انتصاره الأول بدوري الأبطال حتى الآن.

وتعادل يوفنتوس أمام كل من دورتموند وفياريال على الترتيب، بينما خسر أمام ريال مدريد قبل التعادل أمام سبورتنج لشبونة.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بودو جليمت يوم 25 نوفمبر الجاري.

وعقب ختام الجولة الثامنة يتم تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى ثمن نهائي المسابقة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 ملحقا لحسم المتأهلين لثمن النهائي.