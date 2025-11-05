ظهور صلاح الـ200 على أنفيلد.. ليفربول يكلف ريال مدريد الخسارة الأولى في دوري الأبطال

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد ريال مدريد

حقق ليفربول انتصارا ثمينا على ريال مدريد وكلفه الخسارة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفاز ليفربول على ريال مدريد 1-0 ضمن رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماك أليستر هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61 في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

النجم الدولي المصري محمد صلاح خاض المباراة رقم 200 مع ليفربول مع ملعب أنفيلد.

ليفربول رفع رصيده إلى 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة على يد جالاتا سراي التركي.

في المقابل تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى خلال الموسم الحالي بدوري الأبطال بعد 3 انتصارات سابقة.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي على مرمى ريال مدريد بحثا عن التسجيل مبكرا.

وسدد ماك أليستر كرة قوية مرت أعلى مرمى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بقليل.

ورد ريال مدريد بتسديدة قوية من الإنجليزي جود بيلينجهام لكنها مرت أيضا أعلى مرمى ليفربول.

وانطلق فلوريان فريتز من الجهة اليمنى وأرسل عرضية متقنة لسوبوسلاي المنفرد بالمرمى لكن كورتوا تصدى ببراعة ومنع هدفا محققا.

وطالب فينسيوس جونيور بالحصول على ركلة جزاء كن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

وعاد كورتوا للتألق وتصدى لتسديدة قوية من سوبوسلاي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني وجه فيرجيل فان دايك ضربة رأسية متقنة تصدى لها كورتوا ببراعة.

وعاد كورتوا للتألق وتصدى لتسديدة صاروخية من هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول.

وأرسل سوبوسلاي عرضية متقنة حولها ماك أليستر إلى هدف التقدم بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 61.

وأهدر مبابي فرصة تسجيل هد التعادل بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومرر صلاح عرضية في اتجاه كودي جاكبو تصدى لها كورتوا وأكملها صلاح لكن دفاع ريال مدريد أبعد الخطورة ومنع الريدز من التسجيل مجددا.

وحافظ لاعبو ليفربول على التقدم حتى صافرة النهاية ليحقق فريق المدرب أرني سلوت 3 نقاط ثمينة.

