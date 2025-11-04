في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري

استقرت لجنة الحكام في اتحاد الكرة على طاقم تحكيم مباراتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري في الإمارات.

ويلتقي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الخامسة مساء الخميس، فيما يصطدم بعدها الزمالك بمنافسه بيراميدز في تمام السابعة والنصف.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام قررت إسناد مباراة الأهلي أمام سيراميكا للحكم محمود البنا، فيما يدير محمد معروف مباراة الزمالك أمام بيراميدز.

وسيتواجد حكم رابع في المباراتين من الإمارات، حسبما علم FilGoal.com

وجاء طاقم التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثان: هاني خيري

حكم فيديو: محمود عاشور

حكم مساعد فيديو: خالد حسين

أما مباراة الزمالك أمام بيراميدز فيأتي طاقم الحكام كالتالي:

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثان: طارق مصطفي

حكم فيديو: حسام عزب

حكم مساعد فيديو: شريف عبد الله

وأعلن اتحاد الكرة لاحقا الحكام متضمنين الحكم الرابع رسميا.

ويتواجد الإماراتي بدر بوجمهور حكما رابعا في مباراة الأهلي وسيراميكا.

فيما يتواجد زايد النعيمي حكما رابعا في مباراة الزمالك وبيراميدز.