أرتيتا: فزنا لأننا تعاملنا مع المباراة بكفاءة على ملعب لم يخسروا عليه هذا الموسم

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 23:18

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا أن آرسنال استحق الفوز بعد تجاوزه اختبارا صعبا خارج ملعبه.

وتغلب أرسنال على سلافيا براج بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأشار أرتيتا إلى أن الفريق نجح في التعامل مع الطابع البدني الشرس للمواجهة.

قال أرتيتا في تصريحات لـ TNT Sports: "إنه ملعب صعب. لم يخسروا هنا طوال الموسم".

وتابع المدرب الإسباني "وكنا نعرف أن المباراة ستكون بدنية ومكثفة ومباشرة. يجعلونك تلعب بطريقة صعبة".

وأوضح "تعاملنا مع الجانب العاطفي بشكل جيد، وكنا فعالين عندما احتجنا لذلك، واستحقينا الفوز".

وعن أكثر ما أسعده في الأداء، اختتم تصريحاته "في مثل هذه المباريات، قد تنجرف إلى التوتر وتبدأ في اتخاذ قرارات خاطئة أمام فريق يلعب بشكل مباشر وعمودي ورقابة رجل لرجل طوال الوقت".

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات متتالية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات متتالية.

أما سلافيا براج فتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثلاثين من هزيمتين وتعادلين.

وحافظ أرسنال على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري.

