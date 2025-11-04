يوم التعادلات في الدوري المصري.. مباراة جديدة دون فوز بين زد والبنك الأهلي

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

فريق زد

تعادل زد مع البنك الأهلي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع زد رصيده بعد التعادل إلى النقطة 17 في المركز الثامن، ووصل البنك الأهلي إلى النقطة 16 ويستمر في المركز التاسع.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء عن طريق أحمد ياسر ريان.

أخبار متعلقة:
السابع لكل منهما.. التعادل يحسم مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة

ثم تعادل زد في الدقيقة 45+5 بهدف سجله لاعب الوسط محمود صابر.

وأصبح التعادل هو الثالث في الدوري المصري في نفس اليوم.

وهو التعادل رقم 52 في الدوري المصري هذا الموسم في كل المباريات.

وذلك بعدما انتهى لقاء وادي دجلة ضد حرس الحدود بالتعادل 1-1، والمقاولون وسموحة أيضا بنفس النتيجة 1-1.

ويلعب البنك الأهلي في الجولة المقبلة ضد مودرن سبورت، بينما يلعب زد ضد كهرباء الإسماعيلية.

زد الدوري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري السابع لكل منهما.. التعادل يحسم مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة سبق له تدريب بونو وعمل في مصر.. تعرف على فيتور بيريرا مدرب حراس الزمالك رئيس بيراميدز: طموحنا الفوز بكل الألقاب لأننا بطل إفريقيا.. وثقافة التشجيع قائمة على التنمر الزمالك يعلن ضم ثنائي برتغالي للجهاز الفني السوبر المصري – تعرف على القنوات الناقلة للبطولة تحضيرا لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يخوض مرانه الأول في الإمارات مران الزمالك - جمل فية وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة بيراميدز في السوبر
أخر الأخبار
كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال 10 دقيقة | فيديو في الجول
دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ظهور صلاح الـ200 على أنفيلد.. ليفربول يكلف ريال مدريد الخسارة الأولى في دوري الأبطال 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: فزنا لأننا تعاملنا مع المباراة بكفاءة على ملعب لم يخسروا عليه هذا الموسم ساعة | دوري أبطال أوروبا
يوم التعادلات في الدوري المصري.. مباراة جديدة دون فوز بين زد والبنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516602/يوم-التعادلات-في-الدوري-المصري-مباراة-جديدة-دون-فوز-بين-زد-والبنك-الأهلي