يوم التعادلات في الدوري المصري.. مباراة جديدة دون فوز بين زد والبنك الأهلي
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 22:27
كتب : FilGoal
تعادل زد مع البنك الأهلي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد القاهرة.
ورفع زد رصيده بعد التعادل إلى النقطة 17 في المركز الثامن، ووصل البنك الأهلي إلى النقطة 16 ويستمر في المركز التاسع.
تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء عن طريق أحمد ياسر ريان.
ثم تعادل زد في الدقيقة 45+5 بهدف سجله لاعب الوسط محمود صابر.
وأصبح التعادل هو الثالث في الدوري المصري في نفس اليوم.
وهو التعادل رقم 52 في الدوري المصري هذا الموسم في كل المباريات.
وذلك بعدما انتهى لقاء وادي دجلة ضد حرس الحدود بالتعادل 1-1، والمقاولون وسموحة أيضا بنفس النتيجة 1-1.
ويلعب البنك الأهلي في الجولة المقبلة ضد مودرن سبورت، بينما يلعب زد ضد كهرباء الإسماعيلية.
