مدرب أهلي جدة: مباراة السد القطري جاءت كما توقعتها.. وحققنا الأهم

كشف ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة عن توقعه لنتيجة مباراة فريقه ضد السد القطري.

وفاز أهلي جدة على السد القطري 2 - 1 ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي: "مواجهة السد كانت كما توقعها تماما. الفريق القطري لا يسمح بالضغط العالي طوال المباراة".

وأضاف "كانت مباراة متوقعة، وكنا مستعدين لتطبيق الضغط العالي والمنخفض، والأهم تحقيق النقاط الثلاث".

وسجل رياض محرز وماثيوس جونسالفيس هدفي أهلي جدة في الدقيقتين 34 و68.

فيما قلص كلاودينيو النتيجة وسجل هدف نادي السد الوحيد عند الدقيقة 63.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف مواطنه الهلال صاحب 12 نقطة خلال 4 مباريات.

بينما توقف رصيد السد القطري عند نقطتين في المركز العاشر بالمسابقة.

يذكر أن أهلي جدة يحمل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة.