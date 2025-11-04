السابع لكل منهما.. التعادل يحسم مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة

حسم التعادل مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، وتم تسجيل الهدفين في الشوط الأول بالمباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

وافتتح عبد القادر يحيى التسجيل لفريق سموحة في الدقيقة 25 قبل أن يتعادل شكري نجيب في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر.

وحصد ذئاب الجبل على 5 نقاط منهم في آخر 3 مباريات تحت قيادة سامي قمصان.

أما سموحة فرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر من 12 مباراة.

السابع لكل منهما

أصبح ذلك التعادل هو السابع لكل من المقاولون العرب وسموحة في الدوري هذا الموسم.

ويعتبر ذلك ثاني أعلى معدل تعادلات في الدوري بعد غزل المحلة.

وتعادل غزل المحلة 10 مباريات هذا الموسم من 13 خاضهم.

المواجهة المقبلة

يحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

وتقام المباراة في 25 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

أما سموحة فيحل ضيفا على الزمالك يوم 26 من الشهر نفسه ضمن منافسات نفس الجولة.