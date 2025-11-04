بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 22:14
كتب : FilGoal
صعد منتخب مصر للكرة النسائية إلى كأس الأمم الإفريقية 2026.
وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بزيادة عدد المنتخبات في كأس الأمم إلى 16 منتخبا بدلا من 12.
وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات للعام الثالث على التوالي، في فبراير 2026.
وخسر المنتخب المصري للكرة النسائية برباعية ذهابا في القاهرة، وثلاثية إيابا في أكرا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.
وبعد زيادة عدد المنتخبات، قرر كاف تأهل أفضل 4 منتخبات في التصنيف إلى كأس الأمم.
وبذلك يشارك منتخب مصر للسيدات في أمم إفريقيا للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ نسخة 2016.
وغاب منتخب السيدات عن آخر 3 نسخ من كأس الأمم.
نرشح لكم
في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري يوم التعادلات في الدوري المصري.. مباراة جديدة دون فوز بين زد والبنك الأهلي السابع لكل منهما.. التعادل يحسم مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة سبق له تدريب بونو وعمل في مصر.. تعرف على فيتور بيريرا مدرب حراس الزمالك رئيس بيراميدز: طموحنا الفوز بكل الألقاب لأننا بطل إفريقيا.. وثقافة التشجيع قائمة على التنمر الزمالك يعلن ضم ثنائي برتغالي للجهاز الفني السوبر المصري – تعرف على القنوات الناقلة للبطولة تحضيرا لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يخوض مرانه الأول في الإمارات