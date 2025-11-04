بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة النسائية

صعد منتخب مصر للكرة النسائية إلى كأس الأمم الإفريقية 2026.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بزيادة عدد المنتخبات في كأس الأمم إلى 16 منتخبا بدلا من 12.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات للعام الثالث على التوالي، في فبراير 2026.

وخسر المنتخب المصري للكرة النسائية برباعية ذهابا في القاهرة، وثلاثية إيابا في أكرا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

وبعد زيادة عدد المنتخبات، قرر كاف تأهل أفضل 4 منتخبات في التصنيف إلى كأس الأمم.

وبذلك يشارك منتخب مصر للسيدات في أمم إفريقيا للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ نسخة 2016.

وغاب منتخب السيدات عن آخر 3 نسخ من كأس الأمم.

منتخب الكرة النسائية كأس الأمم للسيدات
