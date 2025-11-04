بالعلامة الكاملة.. أرسنال يواصل انتصاراته ويهزم سلافيا براج بثلاثية في أبطال أوروبا

واصل أرسنال انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وحقق فوزه الرابع على التوالي ليحقق العلامة الكاملة.

وتغلب أرسنال على سلافيا براج بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وافتتح بوكايو ساكا التسجيل في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

بينما سجل ميكيل ميرينو الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني بالدقيقتين 46 و68.

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات متتالية.

أما سلافيا براج فتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثلاثين من هزيمتين وتعادلين.

دفاع حديدي

حافظ أرسنال على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجل أرسنال 11 هدفا دون استقبال أي أهداف.

وكان أرسنال قد استقبل 3 أهداف فقط في مسابقة الدوري خلال 10 جولات.

وحافظ أرسنال على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي في 7 مباريات.

المواجهة المقبلة

يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري.

ويقترب أرسنال من حسم تأهله للدور التالي بعد انتصاراته المتتالية.