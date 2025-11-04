مؤتمر جوارديولا: لا أحب جدول المباريات.. وعلينا التعامل مع ضغط الموسم

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مواجهة بوروسيا دورتموند المرتقبة في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد، مشيرا إلى أن فريقه في حاجة إلى الراحة بعد المجهود الكبير في مباراة بورنموث الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "منحت اللاعبين يوما إضافيا من الراحة لأن مباراة بورنموث كانت مرهقة للغاية، ومن الأفضل لنا أن نستفيد من الراحة أكثر من حصة تدريبية إضافية".

وأضاف عن امتلاك دورتموند يوما إضافيا للتحضير: "نحن معتادون على ذلك، لا أحد سيغيّر جدول المباريات. لا يعجبني الأمر، لكنه كما هو".

وأكد المدرب الإسباني أن مواجهة الفريق الألماني لن تكون سهلة، قائلا: "دورتموند دائما يقدم أفضل ما لديه في دوري الأبطال، ويصل إلى الأدوار المتقدمة باستمرار، لذلك لن تكون مباراة سهلة أبدا".

وعن سؤاله بشأن ما إذا كان الفريق مستعدا بشكل أفضل للنظام الجديد من البطولة، أجاب جوارديولا: "ربما لم أكن واضحا بما فيه الكفاية. قلتها مليون مرة من قبل، المشكلة لم تكن في الجاهزية الموسم الماضي، بل في الإصابات. نصف الفريق كان مصابا خلال تلك الفترة المليئة بالمباريات".

وختم مدرب السيتي حديثه قائلا: "الفترة بعد التوقف الدولي ستكون مرهقة للغاية، وكل شيء يعتمد على كيفية التعامل مع كثافة المباريات. لقد قضيت هنا عشر سنوات تقريبا، ومررت بهذه المواقف كثيرا من قبل".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط.