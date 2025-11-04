انتهت في أبطال أوروبا - ليفربول (1)-(0) ريال مدريد.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد بعد قليل ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد دقيقة بدقيقة من هنا.

ق88 كورتوا يتصدى مجددا لفرصة خطيرة عن طريق كودي جاكبو.

ق61 جوووول: ماك أليستر يسجل الهدف الأول لليفربول بربة رأسية بعد عرضية متقنة من دومينيك سوبوسلاي

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق42 مجددا كورتوا يتألق أمام سوبوسلاي ويتصدى لتسديدة صاروخية

ق37 تسديدة قوية من سوبوسلاي وتصدي رائع من كورتوا

ق18 تسديدة قوية من بيلينجهام لكنها جاءت اعلى من مرمى ليفربول

ق10 تسديدة صاروخية من ماك أليستر تعلو مرمى نادي ريال مدريد

انطلاق المباراة