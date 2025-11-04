انتهت في أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(2) بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام منافسه بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

ويتقاسم باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ صدارة مرحلة الدوري بعد مرور 3 جولات برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بالتساوي مع أرسنال، وريال مدريد، وإنتر.

نهاية المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1 على حساب باريس سان جيرمان.

ق 80: خروج أوليسيه ونزول كيم مين جاي في تبديل دفاعي للبافاري.

ق 78: نوير يواصل التألق ويتصدى لانفراد أمام زائير إيمري ليحافظ على تقدم بايرن ميونيخ.

ق 76: تسديدة قوية من فيتينيا لإدراك التعادل ولكن نوير يتصدى

ق 74: جووووول البديل جواو نيفيز يسجل الهدف الأول ويقلص الفارق مستغلا كرة عرضية من لي كانج ان.

ق 69: انطلاق من ستانيسيتش في هجمة مرتدة لبايرن، ليمرر الكرة عرضية لأوليسيه الذي سدد ولكن في يد حارس باريس.

ق 68: تسديدة صاروخية من فيتينا تصدى لها نوير ليحافظ على نظافة شباكه.

ق 66: تبديلان لباريس سان جيرمان بنزول راموس وجواو نيفيز بدلا من باركولا وفابيان رويز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ 2-0.

ق 45+7: خروج حكيمي بسبب الإصابة ودخول مايولو بدلا منه.

ق 45+6: بطاقة حمراء لـ لويس دياز بعد تدخل عنيف ضد حكيمي أسفر عن إصابته وبكائه.

ق 45+2: بطاقة صفراء للويس دياز بعد تدخل قوي ضد أشرف حكيمي.. وحكيمي يبكي بسبب الإصابة.

ق 32: جوووووول الثاااااني عن طريق لويس دياز بعد خطف الكرة من ماركينيوس على حدود منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويضيف الهدف الثاني.

ق 31: خطيرررررة القائم يحرم جنابري من إضافة الهدف الثاني لبايرن ميونيخ

ق 30: نوير يتصدى لانفراد أمام باركولا

ق 25: تبديل أول لباريس سان جيرمان بخروج ديمبيلي ونزول لي كانج إن بدلا منه.. واتجه ديمبيلي مباشرة إلى غرف الملابس.

ق 23: جوول ولكن.. تسديدة قوية من كفارتسيخيليا تابعها ديمبيلي بصدره في الشباك، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 18: تسديدة قوية من بافلوفيتش اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

ق 4: جووووول لويس دياز يسجل الهدف الأول لبايرن ميونيخ مستغلا كرة مرتدة من حارس باريس بعد تسديدة أوليسيه ليسكنها الكولومبي في الشباك.

بداية المباراة