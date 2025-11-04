ميلان يستهدف مهاجم وست هام لدعم الهجوم في يناير.. وخطوة تُبعد سولوروث

يتجه ميلان للتحرك من أجل ضم مهاجم جديد خلال سوق انتقالات يناير، في ظل رغبة ماسيميليانو أليجري في إضافة حلول هجومية لخط أمامي يعاني هذا الموسم.

لم ينجح سانتياجو خيمينيز في إثبات نفسه داخل خطط أليجري، بينما سجل كريستوفر نكونكو هدفا واحدا فقط حتى الآن.

ووفقًا لـ Sportal، يبرز الألماني نيكلاس فولكروج خيارا مطروحا.

المهاجم صاحب الـ31 عاما يعيش فترة صعبة مع وست هام، إذ سجل 3 أهداف فقط في 27 مباراة منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند مقابل 27 مليون يورو.

فيما ألمح وكيل أعماله إلى إمكانية رحيله في يناير لاستعادة مستواه.

ويحظى ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، باهتمام قوي أيضا. لكن دخول أندية إنجليزية على خط المفاوضات قد يعقد الصفقة.

إذ تعرض هذه الأندية شراء نهائي، بينما يفضّل ميلان استعارة اللاعب مع خيار الشراء، وهي صيغة لا تلقى ترحيبا لدى النادي الإسباني.

ويضع أليجري في مقدمة أولوياته التعاقد مع مهاجم قوي بدنيا قادر على منح الفريق فاعلية أكبر ومساندة نكونكو خلال النصف الثاني من الموسم.

وتغلب ميلان على روما في مباراته الأخيرة بالدوري الإيطالي ليشتعل سباق القمة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 21 نقطة، ليلتحق بروما وإنتر في المركز الثاني خلف نابولي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، ما يزيد من إثارة سباق اللقب.