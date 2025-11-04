مؤتمر هالاند: لا أفكر في الأرقام القياسية.. وشرقي يذكرني بدي بروين

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 21:24

كتب : ذكاء اصطناعي

هالاند - مانشستر سيتي ضد فياريال

أكد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أنه لا يشغل باله بالأرقام القياسية رغم انطلاقته القوية هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي، مشددا على أن تركيزه الكامل ينصب على مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال هالاند في تصريحات قبل مواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا: "يجب أن أتجاهل تلك الأرقام. في الحقيقة لا أعرف أي أرقام قياسية، لكني أعرف رقم شيرر في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "ليس أمرا أفكر فيه على الإطلاق. التفكير في الأرقام القياسية التي يمكنني تحطيمها هو آخر شيء يخطر ببالي. مهمتي هي مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، هذا عملي وهذا هو تركيزي الأساسي".

وتابع النجم النرويجي مازحا: "أعلم أن الأمر ممل، وأنكم تودون أن أقول العكس تماما، لكن هذه هي الحقيقة".

وسجل هالاند 17 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم، من بينها 13 هدفا في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 98 هدفا في البطولة، بفارق 162 هدفا عن الرقم التاريخي المسجل باسم آلان شيرر.

وتحدث هالاند أيضا عن شراكته الجديدة مع الفرنسي ريان شرقي، القادم هذا الصيف والذي صنع له هدفين في الفوز على بورنموث، قائلا: "ريان لاعب رائع يمتلك قدرات مميزة كما شاهد الجميع. الأمر يتعلق بكيفية اللعب بطريقة تخرج أفضل ما لدى كل لاعب في الملعب، وهذا ينطبق عليه أيضا".

وأضاف: "علينا أن نساعده على اللعب بحرية في مركزه كصانع ألعاب خلف المهاجمين، لأنه يمتلك تلك اللمسة الخاصة التي يصعب تفسيرها. تشبه قليلا ما كان يفعله كيفن دي بروين حين يستطيع تمرير الكرة في أي لحظة ومن أي مكان في الملعب".

وختم هالاند تصريحاته قائلا: "ريان موهبة استثنائية، وعلينا أن نساعده على التطور أكثر لأنه قادر على أن يصبح لاعبا مذهلا في المستقبل".

