سبق له تدريب بونو وعمل في مصر.. تعرف على فيتور بيريرا مدرب حراس الزمالك

أعلن نادي الزمالك انضمام ثنائي برتغالي ضمن الجهاز الفني قبل السوبر المصري، وهو فيتور بيريرا مدربا لحراس المرمى وكوستا ريبيرو مدربا للأحمال.

وسبق وأن عمل فيتور بيريرا في مصر سابقا عندما تواجد في الجهاز الفني لفاركو تحت قيادة نونو ألميدا في 2022.

ويبتعد بيريرا عن العمل منذ خمسة أشهر فقط بعد رحيله عن الهلال السعودي قبل تولي سيموني إنزاجي المهمة.

وكانت تجربة بيريرا الأخيرة رفقة الهلال السعودي خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2025.

وكان ذلك تحت قيادة جورجي جيسوس في 99 مباراة قبل أن يعمل في الجهاز الفني المؤقت مع محمد الشلهوب في 5 مباريات.

أما التجربة التي سبقت الهلال كانت في مصر مع نادي فاركو خلال الفترة من سبتمبر 2022 ولمدة 3 أشهر تحت قيادة نونو ألميدا.

كما سبق وأن عمل بيريرا مع أندية بوردو وبوافيستا وأفيش.

وأعلن الزمالك تعيين الثنائي البرتغالي فيتور بيريرا مدربا لحراس المرمى وكوستا ريبيرو مدربا للأحمال والالتحاق ببعثة الفريق في أبوظبي بداية من مران الغد.

ويترأس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بعثة الفريق في الإمارات.

وأعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت، قائمة الفريق لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

قائمة الزمالك شهدت تواجد خوان بيزيرا الجناح البرازيلي رغم الإصابة وصعوبة لحاقه بالبطولة، كما تواجد محمد صبحي وأحمد فتوح رغم خروجهما من لقاء طلائع الجيش مصابين.