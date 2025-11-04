تشكيل ريال مدريد - مبابي وفينسيوس يقودان الهجوم أمام ليفربول

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويقود الثنائي كيليان مبابي وفينسيوس جونيور هجوم ريال مدريد خلال مواجهة ليفربول.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي – إيدير ميليتاو – دين هاوسن – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أورلين تشواميني – جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: أردا جولر– كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متساويا مع باريس سان جيرمان المتصدر، وبايرن ميونيخ، وإنتر، وأرسنال، بعدما حققت الفرق الخمسة العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث.

أما ليفربول فيتواجد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة.

ويغيب فرانكو ماستانتونو عن المباراة نتيجة الإصابة حيث يعاني من ألم في العانة.

كما يستمر غياب داني كاربخال بسبب إصابته في الركبة، وديفيد ألابا لإصابته في ساقه اليسرى.