مؤتمر فليك: لامين بخير ولا يحتاج لجراحة

أكد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أن فريقه مستعد تماما لمواجهة كلوب بروج في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مشددا على ضرورة تحقيق الفوز والابتعاد عن أي تعثر جديد.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أتوقع مباراة شبيهة بلقاء إلتشي، كلوب بروج فريق يحب الاستحواذ ويضغط فردا لفرد، ستكون مواجهة على أعلى مستوى".

وأضاف: "نعرف أنهم يشكلون خطرا في الكرات الهوائية، لكننا عملنا على ذلك كثيرا. المهم بالنسبة لي أن اللاعبين في حالة ذهنية جيدة ومستعدين لتلك المواقف".

وتابع المدرب الألماني: "علينا الفوز بالنقاط الثلاث، لا توجد مباريات سهلة، يجب أن نلعب بعقلية قوية. اليوم خضنا مرانا مميزا بجودة عالية، لكن الأمر لن يكون سهلا".

وعن موقف لامين يامال الذي يعاني من بعض الآلام العضلية، قال فليك: "لامين لعب مباراة رائعة وتدرب بشكل جيد، هذا أهم شيء. لا نفكر في أي تدخل جراحي، وإذا كان جاهزا سيلعب".

واعترف مدرب برشلونة أن الإصابات أثرت على مستوى الفريق هذا الموسم: "لا يمكن مقارنة الموسم الحالي بالسابق، لأننا فقدنا لاعبين مهمين. الموسم الماضي كان لدينا رافينيا ولامين وليفاندوفسكي في قمة مستواهم، أما الآن فهم عائدون من إصابات وعلينا منحهم الوقت".

وسيغيب بيدري عن اللقاء للإصابة، بينما يواجه كل من فرينكي دي يونج ومارك كاسادو خطر الإيقاف إذا تلقيا بطاقة صفراء. ورد فليك على سؤال حول إمكانية إراحتهما قائلا: "كل الاحتمالات واردة، لدينا بدائل جاهزة ويمكن أن نغير التشكيل".

وعن الدفاع بعد رحيل إينيجو مارتينيز، أوضح فليك: "نعم، الموسم الماضي كان إينيجو قائدا مهما لنا، لكنه رحل، وأنا سعيد جدا بأداء إيريك جارسيا وباو كوبارسي ورونالد أراوخو. أمام إلتشي قدموا مباراة رائعة، وهناك أيضا خيار جيرارد مارتين".

وأشاد فليك بمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عاد من الإصابة مؤخرا قائلا: "منذ بدأت التدريب، لم أر لاعبا أكثر احترافا من ليفاندوفسكي. عاد من الإصابة قبل الموعد المتوقع، وهو مثال يحتذى به. نحتاج أن يصل اللاعبون الشباب إلى نفس المستوى من الجدية".

واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلا: "أنا سعيد للغاية في برشلونة. أحب هذا النادي وهؤلاء اللاعبين وهذه المدينة. سأبذل كل ما أستطيع من أجل هذا الفريق".